Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İskenderun’da etkili olan toz bulutunun insan sağlığını çok ciddi şekilde tehdit ettiğini belirten İskenderun Devlet Hastanesi doktorlarından Ergün Kaya, toz nedeniyle alerjisi ve astım rahatsızlığı olan vatandaşların gerek olmadıkça dışarıya çıkmamasını söyledi.

"DUŞ ALMAKTA FAYDA VAR"

Suriye ve Ortadoğu’dan gelen kumla karışık toz bulutunun zaman zaman bölgeyi etkisi altına aldığını ifade eden Dr. Kaya, “Geldiği yerdeki o küf mantarlarını, polenleri, mikroorganizmaları hatta ve hatta o bölgedeki kimyasal silahtan tutunda bir takım silahların toz parçasına kadar bölgemize getirmekte. Dolayısıyla bu tür toz bulutlarının kronik hastalıklara ciddi etkileri var. Acil servis girişlerimiz özellikle o yönden artıyor. Astım ataklarını provoke ettiği aşikar. Hastalarımızdan özellikle bu toz bulutu olduğu dönemlerde evlerinde kalmalarını istiyoruz. Dışarı çıkma zorunlulukları var ise maske, eşarp veya tülbent ile ağız ve burun kısımlarını kapatmalarını öneriyoruz. Tedavi aşamalarında özelikle bu dönemlerde dikkat ederek, ilaçlarını düzenli almaları gerekmektedir. Tabii bunun yanında astım ve KOAH hastalarının dışında da toz bulutlarının olumsuz etkileri var. Yine onlara da ağızlarını ve burunlarını bol suyla yıkamalarını ve mümkünse duş almalarını öneriyoruz. Çünkü o toz bulutlarının parçacıklarının üzerinde neyi içerdiğini bilmiyoruz. O yüzden duş almakta faydası var bu insanların. Yine rahatsızlandıkları zaman acil servisimiz olsun, göğüs hastalıkları servisimizde olsun gerekli teşhis ve tedavilerimiz yapılmakta. Mümkün mertebe maskeyle dışarı çıkmaları ve ağız, burun kısımlarını kapatmalarını, temizliklerini de bol suyla yapmalarını öneriyoruz” dedi.

Dr. Kaya özellikle toz bulutunun yağmur ile birlikte yeryüzüne indiği anda da yine dışarıda bulunulmaması gerektiğinin altını çizerek, toz bulutunun ve partiküllerin yağmur damlasıyla birlikte vücuda tene teması olmaması için koruyucu elbiselerin giyilmesine, eve geçildiğinde ise muhakkak sabunlu su ile duş alınmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Toz bulutunun ve partiküllerinin içerisinde ne olduğunun bilinmediğini de sözlerine ekleyen Dr. Kaya, “Başka ülkelerden bir şekilde rüzgarla topraklarımıza, ülkemiz sınırlarına gelmiş. Yağmur olarak ta bizim üzerimize yağıyor. Bu konuda dikkatli olmamız gerekiyor” dedi.

Toz bulutunun dün geceki lodos ile kente ulaştığı ve beklenen yağış ile birlikte etkisini kaybedeceği belirtildi.