Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fakülte tarafından son yıllarda bu alanda öncü girişimler yürütülmeye başlandı. Bu sayede Doğu Karadeniz’de deniz seviyesinde bin 550 metre yükseklikte yer alan ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü illerden biri olan şehirde, kasım ayında çilek hasadı yapıldı. Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan “Çilek hasadı eylülde biter. Ama biz aralıkta da ürün alacağız” ifadelerini kullandı.