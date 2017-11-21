Fakülte tarafından son yıllarda bu alanda öncü girişimler yürütülmeye başlandı. Bu sayede Doğu Karadeniz’de deniz seviyesinde bin 550 metre yükseklikte yer alan ve kış mevsiminin en uzun sürdüğü illerden biri olan şehirde, kasım ayında çilek hasadı yapıldı. Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan “Çilek hasadı eylülde biter. Ama biz aralıkta da ürün alacağız” ifadelerini kullandı.
Kasımda çilek hasadı
21.11.2017 - 06:42 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 06:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tarım ve hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Bayburt’ta meyve ve sebzeciliğin henüz istenilen seviyelere çıkmamasına karşın, Bayburt Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi harekete geçti.
Etiketler : Kasım,çilek,
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