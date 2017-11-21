Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’da Çocuk Esirgeme Kurumunda yetişen Ayşe Atam (24), 2013’te Erzurum Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Müzik Öğremenliği Bölümünü kazandı. Üniversiteden bu yıl başarıyla mezun olan Ayşe öğretmen, 0-18 yaş grubu 60 çocuğun barındığı Nenehatun Çocuk Evlerindekilere müzik dersi vermeye başladı. Haftada 35 saat yuva çocuklarına ders veren Atam, kabiliyetli öğrencilere umut kaynağı oldu. Eğitimlerinin yanı sıra çocukların problemleriyle de yakından ilgilenen genç kadın, ulusal bir kanalda yayınlanan yarışmada güzel sesiyle jürileri kendisine hayran bıraktı. Yarışmada bir üst tura çıkan Atam, Çocuk Esirgeme Kurumunda aldığı eğitimle bu noktalara geldiğini söyledi. 15 yıl yetiştirme yurdunda kalan Atam “Şu an yetişmiş olduğum yerdeyim. Çok güzel bir eğitim aldık, arkadaşlarımla iyi yerlerde geldik. Yurdun bize verdiği imkânlar çok güzeldi. Devlet sonuna kadar arkamızda. Öğrenciler ilgili, istekli ve azimliler. Onları doğru yönlendirirsek başarı elde ederiz. Öğrencileri kendi ellerimle yetiştirmek isterim. Bize dokunuldu, elimizden tutuldu. Bunu biz de yapabiliriz. Onlar için bir örnek bir model böyle olmalı” dedi.