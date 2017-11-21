Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 06:30 sıralarında Şişli Piyale paşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 NT 9866 plakalı araç sürücüsü havanın yağışlı olması nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki park halinde bulunan 34 NL 2660 plakalı kamyonete çarptı. Kazayı gören bir vatandaş durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araç içerisinden sıkışan araç sürücüyü çıkarmak için çalışma başlattı. Araç içerisinden çıkartılan ve kimliği belirlenemeyen yaralılardan birine ilk müdahale ambulans içerisinde yapıldı. Araç içerisinden çıkartılan diğer yaralı kaldırımda ambulansın gelmesini bekledi. Sağlık ekiplerinin konuşturmaya çalıştığı yaralı ise olay yerine gelen ambulans ise hastaneye kaldırıldı. Araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü ise araçtan çıkartılarak ambulansa konuldu. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi verilmezken, kaza yapan araç olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.