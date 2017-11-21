Edinilen bilgiye göre, Kayadüzü mevkisinde bulunan bir gazinoda C.Ç. ile Tarkan Taştaner arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş açtı. Tarkan Taştaner olay yerinde hayatını kaybederken, G.T. ile Y.D. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Merzifon Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın şüphelileri C.Ç. ile E.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Gazinoda silahlı kavga, 1 ölü 2 de yaralı var
21.11.2017 - 12:34 | Son Güncelleme: 21.11.2017 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir gazinoda müşteri grubu ile işletmeciler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Etiketler : Amasya,Merzifon,gazinoda,silahlı saldırı,
521425 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521425.aspx
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