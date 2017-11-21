Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kayadüzü mevkisinde bulunan bir gazinoda C.Ç. ile Tarkan Taştaner arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş açtı. Tarkan Taştaner olay yerinde hayatını kaybederken, G.T. ile Y.D. ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Merzifon Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayın şüphelileri C.Ç. ile E.Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.