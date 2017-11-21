Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurdun bir çok bölgesinde başlayan soğuk hava dalgası, Kocaeli’yi de etkisi altına aldı. Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı Marmara bölgesinin önemli kayak merkezi Kartepe’yi beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı sonrasında Kartepe kayak merkezine çıkan yollar beyaz örtü altında kaldı. Yaklaşık 20 santimetre kalınlığında kar tabakası ile kaplanan yollarda, yağışa hazırlıksız yakalanan araçlar güçlükle ilerledi. Yolda kalan vatandaşlara diğer vatandaşlar ve iş makineleri yardım etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca kar ile kapanan yolları açmak için yoğun çaba sarf etti. Ekipler yağış boyunca yolu tuzladı. Zirveye kadar beyaza bürünen dağ yolunda, otel bölgesine kadar kar küreme araçları aralıksız çalıştı.

Kartepe iki mevsimi aynı anda yaşadı

Yaşanan kar yağışı sonrası havadan görüntülenen Kartepe’de kartpostallık görüntüler oluştu. Kartepe beyaz örtüye bürünürken, Kocaeli şehir merkezinde ise güneş açtı. Ortaya çıkan görüntü, izleyenleri büyüledi. İstanbul’dan günü birlik Kartepe’ye gelen vatandaşlar kar sürprizi ile karşılaştı. Mevsimin ilk karını gören vatandaşlar, kartopu oynayarak çocuklar gibi eğlendi. Bazı vatandaşlar ise o anları telefonları ile selfie çektiler. Günü birlik İstanbul'dan Kartepe’ye geldiklerini söyleyen bir vatandaş, “Karı gördük bayağı şaşırdık. Yılın ilk karıymış sanırım. Geldik gezmeye arkadaşlar ile beraber. Şu an poşet alıp kaymayı planlıyoruz. Tahmini kar kalınlığı’da 22 santimetre civarında” diye konuştu.