Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım günü Samsun merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenleyen polis 'ByLock' kullandıkları öne sürülen 1 kamu kurumunda çalışan öğretmen, üniversite öğrenci ve örgütün kapatılan kurumlarında çalışan 7'si kadın toplam 17 kişiyi gözaltına aldı. Terör örgütünün gizli haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları iddia edilen şüpheliler, Emniyet'teki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.