Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Fenilketonüri (PKU) hastaları Ankara’da bekledikleri kafeye kavuştu. Altındağ Belediyesi Evlendirme Dairesinin yanında, sadece düşük proteinli gıdalar tüketebilen PKU hastası çocuklara özel yiyeceklerin satıldığı mekân açıldı. KOSGEB destekli ilk girişimcilik örneği taşıyan kafede pasta, makarna, mantı fenilketonüri hastalarına serbest. Türkiye’de yaklaşık 20 bin kayıtlı PKU’lu bulunuyor. Oğlu söz konusu hastalıktan muzdarip olan Ahmet Güvenç, açtığı ‘İlkerim’ isimli kafeyi ve özelliklerini şöyle anlattı: Kesinlikle ticari bir amacımız yok. Bu çocukların herhangi bir restorana ya da markete gittiklerinde yiyebilecekleri hiçbir şey yok. En önemlisi bu çocuklar sosyal hayattan kopuyor. Bunları hayatın içerisine alabilmek için böyle bir yere çok ihtiyaç vardı. Normal beslenenler için hangi menüyü çıkarıyorsak PKU’lu çocuklarımız için de o menü olacak. Aile hamburger yerse, PKU hastası da yiyecek; ailemiz pizza yiyebiliyorsa PKU çocuklarımız da yiyebilecek. Yaptığımız tüm ürünlerimizi PKU’lu anneler hazırlıyor.

Fiyatları mümkün mertebe minimum seviyede tutmaya çalıştıklarını ama ham maddeler ithal olduğu için bunda çok zorlandıklarını söyleyen Güvenç “PKU’lu çocukları istihdam da etmek istiyoruz. Çocuklar okul dışında kalan vakitlerinde aile bütçelerine katkıda bulunmak için bizimle birlikte çalışacak. Maddi yönden yetersiz olan ailelerin çocuklarına burs da vermek istiyoruz. Buradaki kazancımızı çocukların eğitimine, burslara ve ailelerine harcayacağız. Hiçbir ücret almadan burada hastalarımız ve aileleri için workshoplar, eğitimler düzenleyeceğiz” dedi. Ahmet Güvenç’in eşi Ayşe Güvenç de “Geçen bir aile geldi, dört yaşında çocuğu vardı. Ne yapacaklarını çok bilmiyorlardı. Sınırlı ürünlerle neler yapabileceğini anlattım. İnşallah bizim durumumuzdaki ailelere yardımcı olmak da istiyoruz” diye konuştu.

Günde 90 tane ilaç alıyorlar

∂Karaciğerlerindeki enzim eksikliği nedeni ile hayat boyu özel düşük proteinli gıdalardan oluşan bir diyet uygulanan hastalar, sürekli tıbbi mama (suni protein) tedavisi görüyor. Yani bu çocuklar çikolata, dondurma, et, süt, yumurta, tavuk, balık ve anne sütü dahi tüketemiyor. Protein ihtiyaçlarını günde 90 tane ilaç yutarak karşılamaya çalışan PKU hastaları dışarıda sağlıklı insanlar gibi yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.