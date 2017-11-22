Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gülçin Coşkan

Türkiye ve dünya, Adli Tıp doktoru Hüseyin Afşin’i, Amerika’da öldürülen bir kadının vücudundaki diş izlerinden katili tespit etmesiyle tanıdı. Bir ilki gerçekleştiren Dr. Afşin, bu ve bunun gibi birçok olayı çözdü. Medikal Teknik Dergisi’nden Gülçin Coşkan’a konuşan Afşin “Yıllardır makalelerini okuduğum birbirinden değerli değişik ülkelerden bilim adamları oradaydı. Hepsi de bu konu için davetliydiler. Çoğu tek bir yöntemle çalışmışlardı. Az bir kısmı çalışmada iki-üç yöntem kullanmıştı. Yarıdan fazlası ısırık izi değerlendirilmesinde yanlış sonuca ulaşmışlardı. Benim kullandığım beş yöntem vardı. Bunlar da en doğru sonucu ‘canlıda oluşturduğum ısırık izleriyle’ gerçek ısırık izinin karşılaştırma yöntemi olduğunu buldum. Ve bu olay o dönem Türkiye’de ‘ABD’de diş iziyle çözülen cinayet’ olarak damgasını vurdu” ifadelerini kullandı. Afşin, en çok etkilendiği olayı ise şu sözlerle anlattı: Trabzon uçak kazasında, ağırlık olarak İspanyol askerleri ölmüştü. DNA için, dişlerden örnekler almamız gerekiyordu. Düşmeden dolayı ciltte hiçbir bulgu görünmüyordu. Uygun diş örneklerini cesetlerden almaya başladım. Son üç ceset kalmıştı. Bir ölünü dişini çekmeye çalışırken, ceset göz kırpıyor gibi hareket ediyordu. O an şaşkınlık yaşadım; bir an ceset bana canlı gibi gelmişti.