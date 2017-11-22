Kars şehir merkezine sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte vatandaşlar da kışın geldiğini belirtti.
Karın Kars’ın yorganı olduğunu ifade eden vatandaşlar, 8 ayı kış olan kentte kışın başladığını kaydetti.
Öte yandan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı da kentte eksi 3 derece ölçüldü. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Kars'a beklenen kar yağdı
22.11.2017 - 08:39 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 08:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kars’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü.
Kars şehir merkezine sabah saatlerinde aralıklarla yağan kar, etrafı beyaza bürüdü. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek üzere dışarı çıkan vatandaşlar kar sürpriziyle karşılaştı. Kent merkezine mevsimin ilk karının yağmasıyla birlikte vatandaşlar da kışın geldiğini belirtti.
Etiketler : kars,kar,
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