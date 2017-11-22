Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Star TV'de yayınlanan 'Söz'ün son bölümü, bir oyuncunun diziye vedasına sahne oldu.

SENARYO GEREĞİ DİZİDEN AYRILDI

Özel Kuvvet Timi'nin hikayesini konu alan, "Gözün Arkada Kalmasın" sloganıyla ekrana gelen "Söz"de 'Fatma' karakterine hayat veren Melissa Yıldırımer, senaryo gereği 22'inci bölüm itibariyle diziden ayrıldı.

"SÜRÇÜ LİSAN ETTİYSEM AFFOLA"

Timde görev alan 'Hafız' lakaplı 'Ali Haydar'ın eşini canlandıran güzel oyuncu, instagram hesabından, "Güle güle Fatma. Bir güzel yolculuğun daha sonuna geldik. Her şey için bin teşekkür muhteşem 'Söz' izleyicileri. Sürç-i lisan ettiysem affola" mesajını yayınladı.