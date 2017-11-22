Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan cezaevinde bulunan B.Ç., 10 gün önce firar etti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdiği esnada şüphelendikleri bir şahsı takibe aldı. Yapılan takip sonrasında ekipler, şüpheliyi Yıldırım'a bağlı Karapınar Mahallesi'nde hayvan kesimi yapılan yerde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından B.Ç. tutuklandı.
10 gün önce cezaevinden firar etmişti, yakalandı
22.11.2017 - 10:07 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 10:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da jandarma ekipleri, 10 gün önce cezaevinden firar eden şüpheli şahsı yakaladı.
Etiketler : bursa,firari,kaçak,yakalandı,
521647 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521647.aspx
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