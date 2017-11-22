Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan cezaevinde bulunan B.Ç., 10 gün önce firar etti. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye gezdiği esnada şüphelendikleri bir şahsı takibe aldı. Yapılan takip sonrasında ekipler, şüpheliyi Yıldırım'a bağlı Karapınar Mahallesi'nde hayvan kesimi yapılan yerde gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından B.Ç. tutuklandı.