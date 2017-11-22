Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; Fatih Aksaray Atatürk Bulvarı'nda, Zafer E.'nin kullandığı 34 LK 5485 plakalı servis minibüsü, Pertevniyal Valide Sultan durağı yakınlarında yaya geçinden geçen 14 yaşlarındaki kız çocuğuna çarptı.Çarpmanın ardından kontrolden çıkan minibüs, yol kenarında park halinde bulunan iki servis aracına ve iki otomobile çarptı. Minibüsün yaya geçidinden geçerken çarptığı kız çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken otomobillerde yaralanan ve hafif şekilde yaralanan 4 vatandaşın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazanın ardından minibüs şoförü Zafer E. Polis ekiplerince gözaltına alındı.