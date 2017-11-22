Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, olay Fehmi Özel Türkay Caddesi, Çevik Sokak Kavşağı'nda meydana geldi. Hüseyin Özdemir idaresindeki 01 RE 560 plakalı otomobil, kendi şeridinde kırmızı ışık yanınca durdu. Kısa süre sonra arkada bulunan araç sürücülerinin uyarısıyla otomobilinin alev aldığını fark eden sürücü Özdemir, hemen otomobilden dışarı çıkarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangına uzun süre müdahale etti. Araçtaki LPG tankının patlaması ihtimaline karşı polis ekipleri de yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale geldi.

Otomobil sürücüsü Özdemir, kırmızı ışıkta durduğunu ve kendisini arkadan gelen araç sürücülerinin uyardığını, otomobilinden bir ses geldiğini ve birden aracın alev aldığını ifade etti.