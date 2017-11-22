Kent merkezinde dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla görülen yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkisiyle bu gün sabah saatlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gördü.
Sabah saatlerinde ani hava sıcaklığı düşüşü ile soğuk havaya maruz kalan Sivaslılar, havaların oldukça soğuk olduğunu ve insanlara sıkı giymelerini önerdi.
Sivas eksi 7 dereceyi gördü
22.11.2017 - 10:23 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 10:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta akşam saatlerinde etkili olan hafif kar yağışının ardından sabah saatlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gösterdi.
Kent merkezinde dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla görülen yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkisiyle bu gün sabah saatlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gördü.
Etiketler : sivas,kar,soğuk hava,hava durumu,
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