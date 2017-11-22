Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent merkezinde dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla görülen yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkisiyle bu gün sabah saatlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gördü.

Sabah saatlerinde ani hava sıcaklığı düşüşü ile soğuk havaya maruz kalan Sivaslılar, havaların oldukça soğuk olduğunu ve insanlara sıkı giymelerini önerdi.