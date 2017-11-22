Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde Tepe Emlak Konutlarına işçi bırakan servis aracı işçiler indikten sonra alev aldı. Aracın alev aldığını gören servis şoförü, bir anlık panikle minibüsü benzinlik önüne çekti. Alevler arasında kalan minibüse ilk müdahale olay yerine kısa sürede gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından Çerkezköy-Tepe Emlak Konutları arasındaki yol bir süre trafiğe kapatıldı.Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.