Edinilen bilgiye göre, Cengiz Topel Caddesi üzerinde Tepe Emlak Konutlarına işçi bırakan servis aracı işçiler indikten sonra alev aldı. Aracın alev aldığını gören servis şoförü, bir anlık panikle minibüsü benzinlik önüne çekti. Alevler arasında kalan minibüse ilk müdahale olay yerine kısa sürede gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından yapıldı. Kısa sürede söndürülen yangının ardından Çerkezköy-Tepe Emlak Konutları arasındaki yol bir süre trafiğe kapatıldı.Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İşçi servisi alev aldı, faciadan kıl payı dönüldü
22.11.2017 - 11:35 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde işçi servisi, seyir halindeyken alev aldı. İşçilerin yangından birkaç dakika önce araçtan inmesi olası bir facianın önüne geçerken alevler arasında kalan minibüsü itfaiye ekipleri söndürdü.
Etiketler : Tekirdağ,servis yangını,yaşam haberleri,
521696 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521696.aspx
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