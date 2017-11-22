Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski yapıların butik otel ve iş yerlerine dönüştürülmesi, sakinlerinin başka yerlere taşınması nedeniyle nüfusu sürekli azalan Yunak Mahallesi'nde yaşayanların sayısı, resmi kayıtlara göre 3'e düştü. Mahallede ikamet kaydı bulunan bir vatandaş ise başka yerde yaşamını sürdürmeye başladı. Mahallede şu anda sadece muhtar Mustafa Altun ile eşi yaşıyor. Son yerel seçimde, kayıtlı 12 seçmenden oy kullanan 6'sının oyunu alarak muhtar seçilen Altun, Ürgüp Belediyesi Meclisi kararıyla 2019'daki mahalli seçimlerden itibaren Temenni Mahallesi'ne bağlanacak Yunak'ın son muhtarı olarak görevini sürdürüyor.



Altun, terk edilen evler ve sokakları sürekli kontrol ederek mahallenin bekçiliğini de yapıyor. AA muhabirine açıklamada bulunan Altun, son aylarda mahalle sakinlerinden geriye kalanların da ilçedeki başka semtlere göç ettiğini söyledi. Altun, "Oğlum iki dönem önce muhtarken mahalle nüfusu 60 kişiydi, bir sonraki seçimde 30'a düştü. Oğlum Selim Altun'un taşınması nedeniyle muhtar adayı oldum, 6 seçmenle seçildim. Şimdi ise nüfusumuz 3'e düştü." dedi.



Mahallenin, tarihi yapısı ve turistik işletmeler nedeniyle yoğun ziyaretçi aldığını dile getiren Altun, işletmelerde çalışanların, ikametlerinin başka yerlerde olması nedeniyle nüfusa katkı sağlamadığını kaydetti. Altun, "Mahallede oy atacak 3 kişi var. Kalabalık çok ama nüfus yok. Gelecek seçimde oyumuzu Temenni Mahallesi'nde kullanacağız. Bir sonraki seçime aday olmayacağım, zaten kanunen de olamıyorum. Evimi satabilirsem ben de gideceğim bu mahalleden. Eski tarihi evler hep otel oldu." ifadelerini kullandı.

