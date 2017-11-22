Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, İlçe Hükümet konağı içinde bulunan adliyenin arşiv bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki mübaşir Süleyman Aydın, sabah mesaiye geldikten sonra arşiv bölümüne geçti ve burada kendini iple kalorifer borusuna astı. Aydın'ın asılı olduğunu gören mesai arkadaşları hemen ipi keserek kendisini kurtarmak istedi. Ancak Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi ambulansla İlçe devlet hastanesi morguna kaldırdı. Olay yerinde savcı ve polis inceleme yaptı.