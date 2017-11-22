Olay, İlçe Hükümet konağı içinde bulunan adliyenin arşiv bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki mübaşir Süleyman Aydın, sabah mesaiye geldikten sonra arşiv bölümüne geçti ve burada kendini iple kalorifer borusuna astı. Aydın'ın asılı olduğunu gören mesai arkadaşları hemen ipi keserek kendisini kurtarmak istedi. Ancak Aydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Aydın'ın cenazesi ambulansla İlçe devlet hastanesi morguna kaldırdı. Olay yerinde savcı ve polis inceleme yaptı.
Mübaşir adliyede intihar etti
22.11.2017 - 12:08 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 12:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi adliyesinde bir mübaşir, arşiv bölümünde intihar etti.
Etiketler : adliye,intihar,haberler,son dakika,
521716 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521716.aspx
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