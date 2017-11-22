Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir mobilya imalathanesinde çalışan 26 yaşındaki Eren Taş ile 43 yaşındaki Suriyeli Vecih Elzeyn El Sihabi, suntaları kesim için indirmek istedi. Bu sırada sunta tabakaları işçilerin üzerine devrildi. Suntaların altında kalan işçiler mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. 112 ekibinin müdahalesinin ardından yaralı işçiler İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.