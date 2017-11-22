Bir mobilya imalathanesinde çalışan 26 yaşındaki Eren Taş ile 43 yaşındaki Suriyeli Vecih Elzeyn El Sihabi, suntaları kesim için indirmek istedi. Bu sırada sunta tabakaları işçilerin üzerine devrildi. Suntaların altında kalan işçiler mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. 112 ekibinin müdahalesinin ardından yaralı işçiler İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Suntaların altında kalan işçiler yaralandı
22.11.2017 - 11:45 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerlerine sunta tabakaları devrilen 2 işçi yaralandı.
Etiketler : bursa,inegöl,sunta,işçi,
521718 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521718.aspx
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