Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Ordu'nun en ünlü yaylalarından 2 bir rakımlı Çambaşı Yaylası'na kar yağdı. Kar yağmasıyla birlikte ay sonunda göç etmeyi planlayan hayvancılık ile uğraşan sürü sahipleri hazırlıksız yakalandı. Sürü sahipleri kar yağışıyla birlikte hayvanlarını alarak aşağı rakımlı alanlarda bulunan barınaklarına doğru yola çıktı.Kabadüz Kaymakamı Mustafa Uğur Özerden, hayvan sahiplerinin yaylada mahsur kalma olayları olmaması için sürülerini bir an önce aşağı kesimlere aktarmalarını istedi.

