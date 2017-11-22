Olay bu sabah 09:30 sıralarında Camikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısında meydana geldi. Çatıda çalışan Mehmet Özel (30), havalandırma boşluğunun üzerindeki kaplamanın üzerine bastı. Kaplamanın kırılması üzerine 5. kattan zemine düşen Mehmet Özel için ambulans çağrıldı. Gelen sağlık ekipleri, evli ve 4 çocuk babası genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Mehmet Özel’in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, acı haberi alan yakınları göz yaşlarına boğuldu.
Çatıda çalışan genç, 5. kattan havalandırma boşluğuna düştü
22.11.2017 - 12:49 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, çatıda çalışırken 5. kattan havalandırma boşluğuna düşen usta hayatını kaybetti.
Etiketler : bursa,bursa iş kazası,haberler,
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