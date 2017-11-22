Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, saat 10.50 sularında Tantavi Mahallesi Estergon Caddesinde seyreden "131 C" sefer numaralı halk otobüsü, durağın yanındaki Atatürk Ortaokulu'nun istinat duvarına çarptı. Çarpma nedeniyle, okulun istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Öğrencilerin derste olduğu sırada gerçekleşen kazada maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı. Otobüsün kaldırılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.