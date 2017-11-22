Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kent genelinde dünden bu yana devam eden kar yağışı tarihi konaklarıyla ünlü, her mevsim binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Safranbolu ilçesinde de etkili oldu. Yer yer 20 ile 30 santimetre arasında kar kalınlığının bulunduğu Bağlar bölgesinde tarihi konaklar kar yağışı sonrası ayrı bir güzelliğe büründü. Adeta gelinliğini giyen konaklar birbirinden eşsiz manzaralar oluşturdu. Kar keyfini bazı vatandaşlar ise kartopu oynayarak çıkardı.

Kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan bir sincap ise çıktığı ağaçta daldaki karları eşeleyerek yiyecek araması ise kameralara yansıdı.