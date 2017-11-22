Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir ay içinde 8 ayrı evden hırsızlık yapılması üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlattı. Soruşturmayı derinleştiren ve hırsızlık olayının olduğu bölgelerdeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin 34 HH 7466 plakalı bir otomobile Alanya’da gezdiği bilgisine ulaşarak harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu aracı ilçe girişinde kısa kovalamacanın ardından durdurdu. Araçta bulunan A.S. (27), Y.G. (21), Ö.M. (20) ve O.Ç. (20) isimli şüpheliler gözaltına alındı.



Şüphelilerin ifadesinden yola çıkan polis, hırsızlık olayının diğer şüphelileri olan Ö.M. (25), M.Ş.M. (20), F.G. (21) ile M.B.'yi (20), bir iş yerine yapılan baskınla gözaltına alındı. A.S. ve Y.G. isimli şüphelinin terör örgütü propagandası yapmak suçundan arandığı da ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ise 15 adet cep telefonu, çeşitli markalarda 12 adet kol saati, kuru sıkı tabanca, kuru sıkıdan bozma tabanca, ruhsatsız av tüfeği, kalaşnikof marka tüfeğe ait 5 mermi bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki 5 gün süren işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

