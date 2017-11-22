Olay, Kocatepe Mahallesi 560 Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımın üzerindeki kedi leşini görenler adeta dehşeti yaşarken, kedinin kafasının kesildiği ve vücudundan neredeyse ayrı olduğu görüldü. İnsanlık dışı bu olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz belirlenemedi. Çevre sakinleri olayla ilgili bilgilerinin olmadığını belirterek, büyük üzüntü duyduklarını anlattı.
Sokakta kafası kesilmiş kedi bulundu
22.11.2017 - 14:07 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da kaldırım üzerinde kafası kesilerek öldürülmüş bir kedi bulundu.
Etiketler : sokak,kedi,işkence,hayvanlara işkence,
521756 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521756.aspx
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