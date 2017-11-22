Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Kocatepe Mahallesi 560 Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımın üzerindeki kedi leşini görenler adeta dehşeti yaşarken, kedinin kafasının kesildiği ve vücudundan neredeyse ayrı olduğu görüldü. İnsanlık dışı bu olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı henüz belirlenemedi. Çevre sakinleri olayla ilgili bilgilerinin olmadığını belirterek, büyük üzüntü duyduklarını anlattı.