Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Muhittin Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde meydana geldi. B.O., eski nişanlısı Emre K.'nin kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Emre K., polis merkezinde ifadesini verdikten sonra binadan çıkarken eski nişanlısının babası İ.B., ile karşılaştı. Baba İ.B., ile Emre K., ile arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında İ.B., cebinden çıkardığı bıçak ile Emre K.'yi bacağından bıçakladı. Nöbetçi polis memuru olayı fark ederek içerideki arkadaşlarını durumu bildirdi. Koşan polisler, Emre K.'yi bıçaklayan İ.B.'yi etkisiz hale getirdi. Yaralı Emre K. ise koşarak polis merkezine sığındı. Polislerin çağırdığı ambulans ile Emre K., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan İ.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.