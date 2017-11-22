Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Buhara Mahallesi'nde yaşandı. Öğlen saatlerinde F.Y. ile eşi S.Y., kendilerine ait evde bulunan kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından etkilendi. Zehirlenen çift Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.