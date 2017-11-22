Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Buhara Mahallesi'nde yaşandı. Öğlen saatlerinde F.Y. ile eşi S.Y., kendilerine ait evde bulunan kömür sobasından çıkan karbonmonoksit gazından etkilendi. Zehirlenen çift Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Soba gazı 2 kişiyi zehirledi
22.11.2017 - 15:32 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı 2 kişiyi zehirledi.
Etiketler : soba gazı,haberler,eskişehir,
521777 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521777.aspx
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