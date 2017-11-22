Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzincan’ın Kemah ilçesi Oğuz köyü yaylasında küçükbaş hayvan besleyen çobanlar, aniden bastıran kar nedeniyle yaylalarda mahsur kaldı. Yaylalarda bulunan sürü sahipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kışlaklarına inemedi. Kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürü sahipleri donma tehlikesi geçirdi. Beş koyun ve yeni doğan bir kuzu soğuktan telef oldu. Çobanları ise 8 saatin ardından köylüler tarafından kurtarıldı. Yem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı yaylalarda kaldıklarını belirten sürü sahipleri, kışlaklara inmeleri halinde hayvanlarına saman ve arpa vermek zorunda olduklarını, yem verdikleri takdirde de ise ilkbahar aylarına borçlu bir şekilde çıkacaklarını ifade etti.



5 koyun 1 kuzu soğuktan dondu

Yaylada mahsur kalan Gökhan Uludağ isimli sürü sahibi, "Kar yağışından dolayı yaylada mahsur kaldık. Köylülere haber verdik ve gelip bizi kurtardılar. Amacımız köye inmemekti. Yem fiyatlarının yüksek olması bizi yaylada kalmaya mecbur etti. 8 saat yaylada mağdur olduk kardan dolayı bu nedenle köyümüze indik. Köyümüz otlak yer değil, ama yapacak bir şey yok. Koyunum doğurdu ve kuzu soğuk nedeniyle dondu. Soğuktan 5 tane de koyunum telef oldu. Bu yüzden köyümüze döndük" dedi.

Sürü sahibi Serkan Küçük ise kar yağışı nedeniyle köye inerek, hayvanlara yem vereceklerini söyledi. Küçük, "Şu andan itibaren köy mezrasına indik. Daha önce yaylalarda koyunları otlatıyorduk ve bu şekilde koyunları doyuruyorduk. Dün yağan kar bizi köye kadar getirdi. Arpa saman fiyatlarının yüksek olması nedeniyle bu tarihte yaylalardayız" ifadelerini kaydetti.