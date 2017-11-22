3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı ekipler, Topraktutan ve Pulluyazı karakolları sorumluluk sahalarında yaptıkları arazi aramasında, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışanları fark etti. Yurda yasa dışı yollarla giren 14 kişinin Suriyeli olduğu belirlendi. Güvenlik kontrolü yapılmak üzere karakola götürülen Suriyelilerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.
Hatay'da 14 yabancı uyruklu yakalandı
22.11.2017 - 16:45 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 16:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu yakalandı.
Etiketler : hatay,kaçak,mülteci,
521806 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521806.aspx
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