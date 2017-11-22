Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

3. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı ekipler, Topraktutan ve Pulluyazı karakolları sorumluluk sahalarında yaptıkları arazi aramasında, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışanları fark etti. Yurda yasa dışı yollarla giren 14 kişinin Suriyeli olduğu belirlendi. Güvenlik kontrolü yapılmak üzere karakola götürülen Suriyelilerin, işlemlerin ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.