Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Siverek’te silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, bir otomobilin motor kısmının gizli bölmelerine saklanmış vaziyette toplam 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayda bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Şanlıurfa’da 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi
22.11.2017 - 17:16 | Son Güncelleme: 22.11.2017 - 17:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir otomobilde 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Etiketler : ŞANLIURFA,silah,siverek,
521817 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521817.aspx
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