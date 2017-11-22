Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Siverek’te silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, bir otomobilin motor kısmının gizli bölmelerine saklanmış vaziyette toplam 16 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayda bir kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.