Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteci Ali Tarakçı'nın trafikte ayağından vurulması olayıyla ilgili çalışmalarına devam eden Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıkları ve güvenlik kamera görüntülerinden aracın plakasını tespit etti. Yeni elde edilen güvenlik kamera kayıtlarına göre olay sırasında otomobili T.E.'nin kullandığı, V.K.'nın ise Ali Tarakçı'ya silahla ateş ettiği tespit edildi. Yapılan incelemede şüphelilerin Ali Tarakçı'yı evinden çıkmasından itibaren otomobilleriyle takip ettikleri belirlendi.