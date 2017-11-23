Ağrı'ya mevsimin ilk karı düştü. Kentin çevresi ile şehir içinde ağaçlar ve yeşil alanlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kar nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlardı. Karayolları ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır bekledi.
Ağrı’da kar yağışı
23.11.2017 - 09:12 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 09:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’da iki gündür aralıklarla devam eden yağmur, yerini soğuk hava ve kara bıraktı.
Etiketler : Ağrı,kar yağışı,
521954 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/521954.aspx
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