Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağrı'ya mevsimin ilk karı düştü. Kentin çevresi ile şehir içinde ağaçlar ve yeşil alanlar beyaza bürünürken kartpostallık görüntüler oluştu. Kar nedeniyle trafik zaman zaman yavaşlardı. Karayolları ekipleri, trafik akışında aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla hazır bekledi.