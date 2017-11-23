Mimar Sinan Mahallesi Kalealtı TOKİ mevkisinde bir cami inşaatının kubbesine beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi.Yaralanan 3 işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Çankırı'da cami inşaatında göçük! Yaralılar var
23.11.2017 - 11:55 | Son Güncelleme: 23.11.2017 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çankırı'da bir cami inşaatında çökme meydana gelmesi sonucu 3 işçi yaralandı.
Etiketler : çankırı,göçük,
522023 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522023.aspx
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