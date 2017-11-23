Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddialara göre, Senir köyünde yaşayan Ali Yüksel (81) ve oğlu Necip Yüksel (42) dün gece kaldıkları evde ısınmak için sobalarını yakarak uyudu. Ancak bugün akşama doğru baba ve oğuldan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler eve girdiklerinden baba ve oğlunu hareketsiz yatarlarken buldu. Ali ve Necip Yüksel’e müdahale eden 112 Acil servis görevlileri baba ve olun sobadan sızan karbonmonoksit gazından öldüklerini belirledi. Baba ve oğlun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Şuhut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.