Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökhan ve Merve Varol çifti, kirayı ödeyemedikleri için evden kovulmuş ve 4 aydır 1 yaşındaki çocukları Eymen’le sokakta kalıyordu. Varol ailesi bir hayırseverin desteği ile konforlu bir eve yerleştirildi. Eymen bebek de yine hayırseverlerin desteğiyle tedavi için İstanbul’a gönderilecek. Turan Bulut İHA