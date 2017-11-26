Gökhan ve Merve Varol çifti, kirayı ödeyemedikleri için evden kovulmuş ve 4 aydır 1 yaşındaki çocukları Eymen’le sokakta kalıyordu. Varol ailesi bir hayırseverin desteği ile konforlu bir eve yerleştirildi. Eymen bebek de yine hayırseverlerin desteğiyle tedavi için İstanbul’a gönderilecek. Turan Bulut İHA
Eymen bebeğe sıcacık yuva
26.11.2017 - 06:37 | Son Güncelleme: 26.11.2017 - 06:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
4 aylıkken kalp kapakçığı değişen down sendromlu Eymen bebek ve ailesi, İHA’nın haberinin ardından sıcak yuvaya kavuştu.
Etiketler : eymen bebek,yardım,ev,
522674 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/522674.aspx
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