Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Devlet Hastanesi önünde Sarılar Caddesi’nde İhsan Ş.'nin kullandığı 07 LG 502 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Hacı Y.’ın kullandığı 07 L 5968 plakalı minibüse çarpmamak için refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü İhsan Ş. ve yanında bulunan eşi Türkan Ş. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.