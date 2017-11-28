Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Ambardere mevkiinde bir inşaatta çalışan Eyüp Akçay (42) isimli inşaat işçisi, bu sabah saat 10.45 sıralarında dengesini kaybetmesi üzerine 3 metre yüksekten yere düştü. Akçay, iş arkadaşlarının durumu fark ederek haber vermesinin ardından olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.