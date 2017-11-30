Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 2 derece ölçüldüğü Sivas'ta kent merkezinde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. Sivas merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Meraküm Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından tepeye çıkan yollar beyaz örtüyle kapılırken, yolda kalan bir kamyon iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı. Kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.
Sivas'ta yüksek kesimlere kar yağdı
30.11.2017 - 10:30 | Son Güncelleme: 30.11.2017 - 10:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas'ta hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlere kar yağdı.
Etiketler : Sivas,kar yağışı,yaşam haberleri,
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