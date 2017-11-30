Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 2 derece ölçüldüğü Sivas'ta kent merkezinde yağmur etkili olurken yüksek kesimlerde ise kar yağışı başladı. Sivas merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin rakımlı Meraküm Tepesi'nde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından tepeye çıkan yollar beyaz örtüyle kapılırken, yolda kalan bir kamyon iş makinesinin yardımıyla kurtarıldı. Kar yağışıyla birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.