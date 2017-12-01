Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Üniversite Mahallesi Ahmet Suat Özyazıcı Caddesi'nde, K.Ç. yönetimindeki 28 AB 431 plakalı motosiklet, Çok Amaçlı Spor Salonu'na gitmek üzere yolda yürüyen 7 öğrenciye çarptı.

Kazada, öğrencilerin yanı sıra motosikletten düşen sürücü de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralı öğrencilerin birinin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Öte yandan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanı tamamlayan Trabzonsporlu bazı futbolcular da kaza yerine gelerek yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.