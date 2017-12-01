Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sakarya Kaynarca ilçesinde 9 aylık hamile Emani Al Rahmun’a tecavüz edilmesi, annenin ve yanındaki 10 aylık bebeği olmak üzere 3 canın hunharca katledilmesi haberi tüm vicdanlara ateş düşürmüştü. 20 yaşındaki 9 aylık hamile Emani Al Rahmun’un tecavüz edildikten sonra 10 aylık çocuğu Halaf Al Rahmun ile birlikte öldürülmesi sonrası tutuklanan ve güvenlik gerekçesiyle Kocaeli’ne bağlı Kandıra İlçesi’nde bulunan cezaevine gönderilen katil zanlıları Birol Karacal ve Cemal Bay, Sakarya Adliyesi’ne getirildi. Emniyet ekiplerince çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Zanlılar getirildikleri araç içerisinde bir süre bekletildikten sonra jandarma ve polis ekiplerince oluşturulan güvenlik koridoru ile adliye içerisine alındı.

Öte yandan, gerçekleşen dava öncesin STK’lar Sakarya Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak gerçekleşen olayı kınayarak, her türlü nefret suçuna karşı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceklerini belirtmişlerdi.

CANİLERİN İLK İFADELERİ MİDE BULANDIRDI

Kimlik tespitleri sırasında mahkeme başkanı tutuklu sanık Celal Bay’ın ifadesi alındı. Bay, Emani Al Rahmun’un evine zorla girdiklerini ve Emani Al Rahmun’un o sırada uyuduğunu söyledi. Eve girdiklerini fark eden Emani Al Rahmun’un uyanarak tepki gösterdiğini ve kendini korumaya çalıştığını dile getiren Bay, kadını darp ederek bayılttıklarını ve evden çıkardıklarını söyledi.

O sırada mahkeme başkanı, “Çocuk neredeydi?” diye sordu. Celal Bay çocuğun ağladığını ve Birol Karacal’ın çocuğu boğarak susturduğunu belirtti. Emani ve bebeğini arabaya bindirdikten sonra dağlık bir alana gittiklerini söyleyen Bay, Karacal’ın Emani’yi cinsel saldırıya maruz bıraktığını itiraf etti.

Celal Bay sözlerini şöyle sürdürdü: “Bana da tecavüz et dedi, ben de ettim” dedi. Celal, Suriyeli kadının hamile olduğunu fark etmediklerini öne sürdü. Cinsel saldırının ardından Bilal’in Emani’yi arabadan indirerek katlettiğini ve ardından bebeği de yanına bıraktıklarını söyleyen Celal Bay, katliamı ‘iş’ olarak tanımlayarak “İş bittikten sonra beni de eve bıraktı” dedi.