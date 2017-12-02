Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edirne'de, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10'u çocuk 19 sığınmacı yakalandı. Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri insan kaçakçılığına yönelik çalışmaları kapsamında Gazi Mihal Köprüsü mevkisinde 34 ML 662 plakalı bir panelvan aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, İstanbul'dan yola çıktığı belirlenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 19 Suriye uyruklu sığınmacı tespit edildi. Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirtilen sığınmacılar, Selimiye Polis Merkezi Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. Aracın Suriye uyruklu sürücüsü ise gözaltına alındı.