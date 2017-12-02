Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi Turan Güneş Caddesi'ndeki bir binanın teras katında, Şemsettin Tunç ve Hayrettin B. isimli arkadaşlar henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Hayrettin B, silahla Tunç'un başına ateş etti. Hayrettin B, daha sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Polisin incelemesinin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Şemsettin Tunç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan Hayrettin B'nin ise durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alan Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, binada inceleme başlattı.