Kaza, İstanbul-İzmir Otobanı Selçukgazi Tüneli girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan yüklediği otomobilleri Bursa'ya getirmek isteyen Zübeyir Ç. idaresindeki 34 FZ 0419 tır, başka bir aracın sıkıştırması sonucu ani fren yaptı. Tırın üzerinde bulunan 2 adet otomobil, yere düşerek hurdaya döndü.Otobanda trafik bir süre dururken, kazaya karışan otomobiller çekiciler yardımıyla yoldan kaldırıldı.
Plakaları bile takılmadan hurdaya döndüler
02.12.2017 - 20:49 | Son Güncelleme: 02.12.2017 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul-İzmir Otobanı’nda meydana gelen kazada tırın üzerinden düşen sıfır kilometre otomobiller hurdaya döndü.
Etiketler : İstanbul-İzmir Otobanı,bursa,kaza,yaşam haberleri,
524372 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524372.aspx
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