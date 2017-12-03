Yenibosna'da, Avcılar istikametinde seyir eden bir metorbüsün iç kasanında teknik nedenle ufak bir patlama meydana geldi. Oluşan patlama sonrasında metrobüsün camları kırılırken bazı yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Metrobüs yolunda kaza, yaralılar var
03.12.2017 - 10:27 | Son Güncelleme: 03.12.2017 - 10:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Metrobüs yolunda meydana gelen kazanın ardından yaralılar olduğu bildirildi.
Etiketler : son dakika,metrobüs,kaza,
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