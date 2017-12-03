Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenibosna'da, Avcılar istikametinde seyir eden bir metorbüsün iç kasanında teknik nedenle ufak bir patlama meydana geldi. Oluşan patlama sonrasında metrobüsün camları kırılırken bazı yolcular yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.