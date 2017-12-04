Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Adil Gürses (63) ile avukatları katıldı. Gürses savunmasında, eşini bir anlık öfkeyle öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, "duruşmalardaki iyi hali" dikkate alındığı belirtilen sanığa ömür boyu hapis cezası verdi. Adil Gürses, 10 Nisan 2017'de, 35 yıllık eşi Necmiye Gürses'i (60) uyurken satırla öldürmüştü.