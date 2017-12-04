Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Adil Gürses (63) ile avukatları katıldı. Gürses savunmasında, eşini bir anlık öfkeyle öldürdüğü için pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, "duruşmalardaki iyi hali" dikkate alındığı belirtilen sanığa ömür boyu hapis cezası verdi. Adil Gürses, 10 Nisan 2017'de, 35 yıllık eşi Necmiye Gürses'i (60) uyurken satırla öldürmüştü.
Eşini satırla öldüren kişiye ömür boyu hapis cezası
04.12.2017 - 14:52 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 14:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa'da 35 yıllık eşini satırla öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan sanık, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.
Etiketler : şanlıurfa,hapis cezası,haberler,
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