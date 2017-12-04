Samsun'da FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışma sonucu FETÖ ile bağlantıları olduğu ileri sürülen askeri personele yönelik 6 gün önce Samsun merkezli Van, Gaziantep ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Erzurum'da görevli Astsubay M.S.Y. , Van'ın Özalp ilçesinde görevli Astsubay Başçavuş A.T., Samsun Kavak ilçesinde görevli Astsubay M.Ş., Bafra ilçesinde görevli Astsubay A.K. Samsun'da Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli iken 3 ay önce açığa alınan Astsubay Ö.K. ile emekli Başçavuş A.Y.'yi Antalya'da yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğünde sorguları tamamlanan 6 kişi "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Astsubaylar M.S.Y., A.Y. ve Ö.K. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, M.S.., A.T. ve A.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun'da 3 asker tutuklandı
04.12.2017 - 16:56 | Son Güncelleme: 04.12.2017 - 16:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan 6 askerden 3'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 asker ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler : samsun,fetö,asker,tutuklandı,
524831 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/524831.aspx
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