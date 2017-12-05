Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 18:27’de merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Özyürt Mahallesi’nde 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildiği belirtildi. 