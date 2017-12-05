Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü’nden alınan bilgiye göre, saat 18:27’de merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Özyürt Mahallesi’nde 3.4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildiği belirtildi.
Van’da 3.4 şiddetinde deprem
05.12.2017 - 19:00 | Son Güncelleme: 05.12.2017 - 19:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van'ın Tuşba ilçesinde 3.4 şiddetinde deprem meydana geldi.
Etiketler : van,deprem,
525056 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/525056.aspx
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