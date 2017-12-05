Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amasya'nın Suluova ilçesinde ayrı yaşadığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Ayşe Z., kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Talihsiz kadının tabutunu 11 yaşındaki oğlu da taşıdı.

İKİ ÇOCUĞUNUN ANNESİNİ GÖĞÜS BOŞLUĞUNDAN BIÇAKLADI

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Suluova Orta Mahalle'de meydana gelen cinayette pazarcılık yapan Ferhat Z. bugünkü boşanma davaları öncesi bir süredir ayrı yaşadığı eşi Ayşe Z.'nin kaldığı eve gitti. İkili arasında başlayan tartışma sonrası Ferhat Z., başını yastıkla kapattığı iki çocuğunun annesi Ayşe Z.'yi göğüs boşluğundan bıçakladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kanlar içinde kalan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ayşe Z.'nin cenazesi polis ekiplerinin incelemesinin ardından gönderildiği Ankara Adli Tıp Kurumundan getirildi.

ANNESİNİN CENAZESİNİ OMUZLADI

Ortayazı köyünde helallik alınması sonrası Merkez Orta Cami'de cenaze namazı kılındı. İlçe Müftüsü Hüseyin Okuş'un kıldırdığı namaz sonrası talihsiz kadının cenazesini geride bıraktığı iki oğlundan 11 yaşındaki Salih omuzladı. Büyüklerinin arasında gözyaşları içinde annesinin tabutunu taşıyan Salih'in cenaze aracına konan tabuta son bakışı yürekleri dağladı.

Polisin yakalayarak gözaltına aldığı Ferhat Z. emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.