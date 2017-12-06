Merkez üssü Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Dut köyünde 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Kahta ilçesine bağlı Dut köyünde saat 21.55’de yerin 5.4 kilometre derinliğinde 2.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Meydana gelen depremin can ve mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.
Adıyaman 2,6 ile sallandı
06.12.2017 - 01:44 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 01:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da 2.6 şiddetinde deprem meydana geldi.
Merkez üssü Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Dut köyünde 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : adıyaman,deprem,son depremler,
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