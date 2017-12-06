Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez üssü Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Dut köyünde 2.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, merkez üssü Kahta ilçesine bağlı Dut köyünde saat 21.55’de yerin 5.4 kilometre derinliğinde 2.6 şiddetinde deprem meydana geldi.

Meydana gelen depremin can ve mal kaybına neden olmadığı öğrenildi.