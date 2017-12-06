İstiklal Caddesi'nde Mehmet Ali Akuzun idaresindeki 50 UT 920 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada, sürücünün eşi Hatice Akuzun (70) hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Ali Akuzun yaralandı.
Mehmet Ali Akuzun, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet şarampole devrildi: 1 ölü
06.12.2017 - 02:18 | Son Güncelleme: 06.12.2017 - 02:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İstiklal Caddesi'nde Mehmet Ali Akuzun idaresindeki 50 UT 920 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Etiketler : nevşehir,kaza,trafik kazası,
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